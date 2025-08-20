Khởi tố đối tượng cất giấu 19 kg pháo nổ trong nhà

Nam thanh niên mua số lượng lớn pháo lậu do nước ngoài sản xuất, rồi mang về nhà cất giấu chờ tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang D (SN 2009, trú tại xã Hát Môn, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Theo tài liệu, chiều 2/8, Công an xã Quốc Oai tổ chức tuần tra kiểm soát và phát hiện Đỗ Quang D đang vận chuyển trái phép pháo nổ. Qua đấu tranh, khai thác mở rộng, Công an xã Quốc Oai đã thu giữ 19 kg pháo các loại không do Bộ quốc phòng cấp phép, được D cất giấu tại nhà.

Các tang vật bị thu giữ.

Tại cơ quan Công an, D thừa nhận hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.