Pháp luật

Khởi tố đối tượng đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

  • Chủ nhật, 26/10/2025 06:22 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Công an phường Phước Thắng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Dương Minh (SN 1976) để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 25/10, UBND phường Phước Thắng (TP.HCM) cho biết liên quan đến vụ việc người đàn ông đánh nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra. Đồng thời, Công an phường Phước Thắng cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Dương Minh (SN 1976) để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, tối 7/10, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nhận thấy nữ bệnh nhân N.V.S (đã nhập viện trước đó nhiều ngày) chuyển biến xấu, nên đã cấp cứu, tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân, nhưng sau hơn 20 phút vẫn không khả quan.

Hình ảnh camera bệnh viện ghi lại hành vi của Nguyễn Dương Minh.

Thời điểm này, không có người nhà ở đây nên bệnh viện đã thông báo qua điện thoại. Khoảng 21h36 cùng ngày, Nguyễn Dương Minh đi vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, và đã quát tháo chửi mắng, có những lời lẽ nhục mạ với kíp trực. Đồng thời, dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, mặt nữ điều dưỡng N.P.T.A.T, lớn tiếng chửi mắng nhân viên y tế.

Sau khi sự việc xảy ra, bảo vệ bệnh viện và Công an phường Phước Thắng đã nhanh chóng có mặt đưa người này ra ngoài, lập biên bản để tiến hành xử lý theo quy định.

Sau đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng đã có văn bản gửi Công an TP.HCM, Công an phường Phước Thắng đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông có hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang làm việc.

Hoàng Anh/Công an Nhân dân

