Khởi tố đối tượng làm cà phê giả tại Huế

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan và 3 bị can về tội "Nhận hối lộ" liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long.