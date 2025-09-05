Khởi tố đối tượng lao ôtô vào cảnh sát để tẩu thoát

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang vì chống người thi hành công vụ, khi đối tượng cùng đồng bọn cố thủ trên ôtô rồi lao thẳng vào lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Ngày 5/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi, trú xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quang để điều tra.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/8, tổ công tác tiến hành kiểm tra một ôtô nghi vấn tại thôn Phú Lập, xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng). Trên xe có 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến D. (SN 1995, trú tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1995), Cao Văn T. (SN 2001) và Nguyễn Văn T. (SN 1998, cùng trú Lâm Đồng).

Khi được yêu cầu phối hợp, nhóm này cố thủ trong xe và tìm cách tiêu hủy chứng cứ. Lực lượng công an buộc phải phá cửa khống chế, nhưng đối tượng Nguyễn Ngọc Quang liều lĩnh nổ máy, lao thẳng vào 4 xe máy của công an nhằm bỏ trốn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước sự chống đối quyết liệt, tổ công tác đã phá kính bên lái, khống chế Quang cùng 3 đối tượng liên quan bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tại hiện trường, Công an xã Hàm Thuận Bắc thu giữ nhanh tang vật nghi chứa chất ma túy. Hiện mẫu tang vật này đã được gởi đi giám định để tiếp tục xử lý.