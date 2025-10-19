Khởi tố đối tượng lừa đảo 'chạy án' chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Ông L.V.C. đã chuyển cho Hạnh 2,5 tỷ đồng để không bị xử lý hình sự đối với hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn". Sau đó, ông này vẫn bị khởi tố, nên đã làm đơn tố cáo Hạnh.

Ngày 18/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1978, trú xã Tây Sơn, Gia Lai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời khám xét nơi ở của bị can.

Trước đó, ngày 4/11/2024, ông L.V.C. đến gặp bà V.T.S. để tìm người giúp đỡ, lo cho bản thân không bị xử lý hình sự đối với hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn". Qua đó, bà S. nói có quen Hạnh là người có thể giúp được theo yêu cầu của C.. Sau đó, bà S. gọi điện thoại cho Hạnh nhờ giúp cho C. không bị xử lý hình sự.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: Ánh Phổ.

Hạnh đồng ý lo cho ông C. với số tiền 2,5 tỷ đồng . Từ ngày 6/11/2024 đến ngày 12/11/2024, ông C. đã chuyển đủ số tiền này cho Hạnh. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2024, ông C. bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) ra quyết định khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Sau khi bị khởi tố, ông C. đã nhiều lần liên lạc gặp Hạnh để đòi lại 2,5 tỷ đồng nhưng Hạnh nhiều lần hứa hẹn mà không trả. Bởi vậy, ông C. đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan công an, Hạnh khai nhận đã sử dụng số tiền 2,5 tỷ đồng của ông C. vào mục đích trả lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân.