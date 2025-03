Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ

Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can Phạm An Tân (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 phụ nữ với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. trú tại thành phố Hạ Long, khoảng cuối năm 2023, qua mạng xã hội "Tinder", chị Hoa có quen một tài khoản mang tên "SUN". Đối tượng Phạm An Tân tại Cơ quan Công an. Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh. Quá trình nói chuyện làm quen, đối tượng giới thiệu mình tên là Dương, là một doanh nhân, đang công tác tại một cơ quan của Chính phủ. Sau một thời gian nói chuyện, chị H. đã nảy sinh tình cảm với Dương. Khi đã chiếm được lòng tin, Dương lấy nhiều lý do để đề nghị chị chuyển tiền. Do tin tưởng Dương, chị H. đã nhiều lần chuyển khoản cho Dương tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng . Sau đó, đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên. Nghi vấn mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị H. đã đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự. Từ những thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng, lực lượng công an đã xác định được nhân thân, lai lịch và nơi thường trú của Dương. Đến ngày 30/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công đối tượng tại một chung cư thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Dương khai tên thật là Phạm An Tân. Quá trình làm quen với chị H., do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Tân đã tạo vỏ bọc là doanh nhân có điều kiện để tiếp cận, lấy lòng tin và chiếm đoạt của chị này số tiền 1,7 tỷ đồng . Ngoài ra cùng thủ đoạn trên, bước đầu Tân khai nhận đã lừa đảo 7 phụ nữ khác tại nhiều tỉnh với tổng số tiền chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng . Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 60 tin trình báo với số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo, bị treo. Đây là thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo. Khi tiếp nhận những thông tin, thông báo từ số điện thoại lạ, người dân cần chủ động xác minh từ các nguồn chính thống, cách đơn giản nhất là thông qua tổ dân khu phố, cảnh sát khu vực, hoặc đến trực tiếp công an phường.

