Pháp luật

Khởi tố đối tượng mua bán số đề nhận phơi gần nửa tỷ đồng/ngày

  • Thứ năm, 18/9/2025 06:56 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Lưu Tiến Dũng (SN 1984, ngụ tỉnh Vĩnh Long) sử dụng mạng xã hội để mua bán lô đề và chỉ trong một ngày đã nhận phơi đề với số tiền gần nửa tỷ đồng.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Tiến Dũng (SN 1984, ngụ ấp Phước Ngươn A, phường Phước Hậu) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, chiều 8/9, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Dũng đang thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề cho người khác tại ấp Long Thuận A (xã Long Hồ).

mua ban so de anh 1

Bị can Lưu Tiến Dũng tại Cơ quan CSĐT.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động và số tiền hơn 12 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận từ khoảng tháng 8/2025 đến ngày bị bắt, đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để thực hiện việc mua bán số đề. Chỉ trong ngày 8/9, Dũng đã nhận phơi đề với tổng số tiền hơn 463 triệu đồng.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-doi-tuong-mua-ban-so-de-nhan-phoi-gan-nua-ty-dong-ngay-i781588/

Văn Vĩnh/Công an Nhân dân

mua bán số đề Vĩnh Long mua bán số đề

  • Vĩnh Long

    Vĩnh Long
    • Diện tích: 1.475 km²
    • Dân số: 1.092.730 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 270
    • Biển số xe: 64

