Khởi tố đối tượng mua bán số đề nhận phơi gần nửa tỷ đồng/ngày

Lưu Tiến Dũng (SN 1984, ngụ tỉnh Vĩnh Long) sử dụng mạng xã hội để mua bán lô đề và chỉ trong một ngày đã nhận phơi đề với số tiền gần nửa tỷ đồng.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Tiến Dũng (SN 1984, ngụ ấp Phước Ngươn A, phường Phước Hậu) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, chiều 8/9, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự) bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Dũng đang thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề cho người khác tại ấp Long Thuận A (xã Long Hồ).

Bị can Lưu Tiến Dũng tại Cơ quan CSĐT.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật gồm 2 điện thoại di động và số tiền hơn 12 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận từ khoảng tháng 8/2025 đến ngày bị bắt, đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để thực hiện việc mua bán số đề. Chỉ trong ngày 8/9, Dũng đã nhận phơi đề với tổng số tiền hơn 463 triệu đồng.