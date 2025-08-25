Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hầu Chẩn Hòa (SN 1964, trú tại thôn Tòng Già, xã Phong Hải, Lào Cai) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20h ngày 18/8, tại thôn Tân Thắng, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Công an xã Bảo Thắng phối với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an xã Phong Hải triển khai lực lượng bắt quả tang đối tượng Hầu Chẩn Hòa khi y đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hầu Chẩn Hòa cùng tang vật vụ án.

Tại hiện trường, lực lượng phối hợp phát hiện trên người đối tượng Hầu Chẩn Hòa đeo một túi bên trong cất giấu 6.000 viên ma túy tổng hợp, với tổng khối lượng 568,946 g.

Tại trụ sở Công an xã Bảo Thắng, đối tượng Hầu Chẩn Hòa khai nhận đã mua số ma túy trên với giá 120 triệu đồng để về bán kiếm lời, nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Hầu Chẩn Hòa tại Cơ quan điều tra.

Công an xã Bảo Thắng đã bàn giao đối tượng và vật chứng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.