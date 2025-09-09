Khởi tố đối tượng sát hại vợ hờ rồi phi tang xác

Nhã điều khiển phương tiện chở theo các phần thi thể chị Đ. bỏ dọc tuyến đường giáp biên giới với Campuchia, sau đó về nhà thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng trọ, tìm nơi lẩn trốn.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (SN 1974, ngụ ấp 1, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi "giết người".

Nhã là đối tượng thực hiện hành vi sát hại "vợ hờ" là chị T.T.Đ. (SN 1993, ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) hôm 29/8, sau đó đem từng phần thi thể chị Đ. ném ở nhiều nơi dọc biên giới Campuchia.

Một phần thi thể của chị Đ. được tìm thấy trong một chiếc túi nổi trên đoạn kênh thuộc xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, được người dân phát hiện hôm 7/9.

Trong ngày 9/9, một số đoàn thể thuộc tỉnh Tây Ninh, trong đó có đại diện UBND xã Hưng Điền đã đến thăm viếng, động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình của nạn nhân Đ.

Được biết chị Đ. đã ly dị chồng, có 2 người con. Sau khi ly hôn, chị Đ. đến xã Đức Hòa làm công nhân. Tại đây, chị Đ. quen biết và thuê phòng trọ tại ấp 3A, xã Đức Hòa sống chung với Nhã (vợ chết) không đăng ký kết hôn từ tháng 1/2025.

Trở lại vụ án, tại cơ quan điều tra, Nhã khai trong thời gian sống chung Nhã phát hiện chị Đ. có nhiều mối quan hệ bên ngoài với nhiều người đàn ông, nên nhiều lần khuyên can.

Đỉnh điểm là tối 29/8, Nhã phát hiện chị Đ rời nhà nghỉ với một người đàn ông nên khi về phòng trọ, Nhã tiếp tục khuyên can, nhưng chị Đ. không nghe.

Khuya cùng ngày, mâu thuẫn dẫn đến đỉnh điểm, chị Đ. dùng dao tấn công Nhã. Nhã chụp được con dao và quay lại dùng tay đánh khiến chị Đ. ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.

Kiểm tra thấy chị Đ. đã chết, Nhã hoảng hốt tìm cách phi tang. Nhã bỏ từng phần thi thể chị Đ. vào nhiều bao tải cùng quần áo. Rạng sáng 30/8, Nhã điều khiển xe máy từ xã Đức Hòa, chạy dọc tuyến đường biên giới giáp với Campuchia và bỏ các phần thi thể của nạn nhân xuống.

Khi đến đoạn kênh thuộc xã Bình Hiệp (cách hiện trường khoảng 70 km), Nhã bỏ phần thi thể còn lại của chị Đ. và bao quần áo, vật dụng cá nhân của chị Đ. rồi ném xuống kênh, sau đó quay trở lại phòng trọ thu dọn đồ đạc và lẩn trốn.

Ngày 7/9, người dân sống gần đoạn kênh thuộc xã Bình Hiệp ngửi thấy mùi hôi thối trong 2 bao tải nên gọi điện báo với Công an. Hiện trường được phong tỏa, 2 bao tải vớt lên bên trong đó có phần thi thể người.

Xác định đây là vụ án mạng, nên Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức điều tra truy xét. Thông tin của vụ án được đăng tải trên truyền thông. Biết không thể thoát, Nhã đã gọi điện đến Công an xin đầu thú.