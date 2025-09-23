Khởi tố đối tượng siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết VKSND cùng cấp đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Ngô Quang Hải (SN 1977, trú tại tổ 8, phường Hòa Bình, Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 7h ngày 18/9, bà Nguyễn Thị Hiên (87 tuổi, trú tại tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng và có dấu hiệu bị siết cổ. Đến 22h45 cùng ngày, con trai bà Hiên trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Ngô Quang Hải tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Mường Thàng, cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ án mạng... Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Ngô Quang Hải, trú cùng địa phương, nhưng đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án.

Ngày 19/9, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng Hải khi đang lẩn trốn tại khu đồi Mường Tăng, xóm Quà, xã Mường Thàng.

Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ đối tượng Ngô Quang Hải thời điểm lẩn trốn ở khu đồi Mường Tăng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Hải khai nhận, do say rượu bị ảo giác có người tìm đánh; thời điểm gây án đối tượng còn chửi bới nạn nhân..., sau đó dẫn đến hành vi nêu trên. Được biết, bà Hiên và đối tượng là hàng xóm, đối tượng Hải nghiện ma túy, vừa ở Trung tâm cai nghiện về.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.