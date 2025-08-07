Khởi tố đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hảo (SN 2000, thường trú tại thôn 11, xã Tân Minh, Lâm Đồng) về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 21/7, Công an xã Tân Minh phát hiện Nguyễn Minh Hảo có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Hảo là người đang trong thời gian chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy.

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hảo.

Nguyễn Minh Hảo bị khởi tố về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là vụ án đầu tiên Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý hình sự về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định mới, bổ sung Điều 256a về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" đã được Quốc hội thông qua.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025, người sử dụng trái phép chất ma túy trong một số trường hợp cụ thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù 2-5 năm.