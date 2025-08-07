Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

  • Thứ năm, 7/8/2025 16:07 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hảo (SN 2000, thường trú tại thôn 11, xã Tân Minh, Lâm Đồng) về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, ngày 21/7, Công an xã Tân Minh phát hiện Nguyễn Minh Hảo có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Hảo là người đang trong thời gian chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy.

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Hảo.

Nguyen Minh Hao, Cai nghien ma tuy, Cong an Lam Dong, Cong an Hoan Kiem, Chat gay nghien anh 1

Nguyễn Minh Hảo bị khởi tố về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là vụ án đầu tiên Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý hình sự về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định mới, bổ sung Điều 256a về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" đã được Quốc hội thông qua.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025, người sử dụng trái phép chất ma túy trong một số trường hợp cụ thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù 2-5 năm.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-doi-tuong-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-i777285/

Khắc Lịch/Công an Nhân dân

Nguyễn Minh Hảo Cai nghiện ma túy Công an Lâm Đồng Công an Hoàn Kiếm Chất gây nghiện Lâm Đồng Nguyễn Minh Hảo Cai nghiện ma túy Công an Lâm Đồng Công an Hoàn Kiếm Chất gây nghiện

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý