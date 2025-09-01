Khởi tố đối tượng tham ô tài sản của công ty bảo hiểm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cường (SN 1989, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, là cộng tác viên Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu - Chi nhánh Nam Định) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Quá trình điều tra ban đầu đã xác định, năm 2024, Nguyễn Đức Cường ký hợp đồng làm Cộng tác viên bán bảo hiểm với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu - Chi nhánh Nam Định.

Trên cơ sở hợp đồng, Nguyễn Đức Cường được ủy quyền thực hiện các công việc trong giao dịch bảo hiểm như: Giới thiệu, tư vấn, chào bán bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm với khách hàng, thu phí bảo hiểm của khách hàng và nộp ngay trong ngày hoặc nộp vào ngày làm việc kế tiếp. Nguyễn Đức Cường phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Công ty và được trả tiền lương, tiền công theo hình thức trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cường.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng (từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024), Nguyễn Đức Cường đã lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn được giao, sau khi đã thu tiền của 6 khách hàng là các cá nhân, doanh nghiệp với 8 sản phẩm bảo hiểm, nhưng Cường không nộp về Công ty theo quy định mà đã chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của Nguyễn Đức Cường không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi tổ chức, cá nhân mua, sử dụng sản phẩm bảo hiểm, làm giảm niềm tin trong quan hệ lao động và tạo nguy cơ tiêu cực đối với môi trường kinh doanh.