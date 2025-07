Khởi tố đối tượng trộm linh kiện Trạm phát sóng Mobifone

Công an xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Hòa Hợp (SN 1984, xã Thạnh An, TP Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản là linh kiện điện tử của Trạm thu phát sóng Mobifone.

Theo điều tra, đầu năm 2025, chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Đinh Hòa Hợp tiếp tục đến các Trạm thu phát sóng của Mobifone để trộm cắp. Số linh kiện điện tử trộm được, đối tượng đem bán cho các điểm thu mua phế liệu lấy tiền tiêu xài. Gần đây nhất, ngày 11/7, Hợp đột nhập vào Trạm thu phát sóng Mobifone tại thôn 11, xã Nhân Cơ, dùng một số dụng cụ tháo dỡ, trộm các linh kiện điện tử của trạm thu phát sóng này. Vụ việc đã khiến sóng và đường truyền Mobifone bị gián đoạn hoạt động trong nhiều giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sóng điện thoại và Internet tại một số khu vực. Tang vật vụ trộm xảy ra tại Trạm thu phát sóng Mobifone, cơ quan Công an thu giữ. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xác minh. Hơn một ngày sau, Công an đã bắt giữ Đinh Hòa Hợp khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng. Khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng thu giữ 1 môtô, 3 biển kiểm soát môtô, 2 giàn máy điều hòa và 12 bình ắc quy các loại. Ngoài vụ trộm thiết bị linh kiện điện tử của Trạm thu phát sóng Mobifone, đối tượng khai nhận gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các xã Kiến Đức và Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng. Ước tính tài sản thiệt hại do các vụ trộm của Hợp gây ra khoảng 244 triệu đồng. Riêng vụ trộm linh kiện điện tử của Trạm thu phát sóng Mobifone tại thôn 11, xã Nhân Cơ thiệt hại 66 triệu đồng. Đinh Hòa Hợp là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù đầu năm 2025.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-doi-tuong-trom-linh-kien-tram-phat-song-mobifone-i775932/