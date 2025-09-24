Khởi tố đối tượng vận chuyển hàng cấm

Khoảng 14h30 ngày 12/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp Công an phường Lào Cai làm nhiệm vụ, qua đó phát hiện, bắt quả tang Phạm Huy Hùng có hành vi cất giấu 2.760 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phạm Huy Hùng khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá. Căn cứ vào kết quả giám định, ngày 15/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Huy Hùng về hành vi vận chuyển hàng cấm.
