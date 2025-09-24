Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố đối tượng vận chuyển hàng cấm

  • Thứ tư, 24/9/2025 14:10 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Huy Hùng (SN 1991, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Khoảng 14h30 ngày 12/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp Công an phường Lào Cai làm nhiệm vụ, qua đó phát hiện, bắt quả tang Phạm Huy Hùng có hành vi cất giấu 2.760 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Van chuyen hang cam anh 1

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phạm Huy Hùng khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá. Căn cứ vào kết quả giám định, ngày 15/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Huy Hùng về hành vi vận chuyển hàng cấm.

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

