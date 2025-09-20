Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố giám đốc Công ty bê tông Việt Nhật vì gây ô nhiễm môi trường

  • Thứ bảy, 20/9/2025 06:02 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh An (SN 1969, trú TP Ninh Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất bê tông Việt Nhật) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, với cương vị giám đốc, Đỗ Thanh An đã chỉ đạo việc đổ trái phép 147.260 kg chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm ra môi trường.

Hiện trường vụ đổ thải.

Theo Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, toàn bộ số chất thải trên được xác định là chất thải thông thường, không phải chất thải nguy hại. Tuy nhiên, hành vi đổ thải không đúng quy định đã gây ảnh hưởng đến môi trường và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hiện trường nơi Công ty Việt Nhật đổ thải trái phép đã được cơ quan chức năng lập biên bản, thu thập mẫu vật và củng cố hồ sơ. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.

Minh Đức/Tiền Phong

