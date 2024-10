Khởi tố giám đốc Công ty cung ứng nhân lực Abey’s Madica tội lừa đảo

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46 ngày 01/8/2024.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan (SN 1994; trú tại: khu 14 Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ; Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Abey’s Madical, địa chỉ: ô số 23 B45 LK15 khu B, khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 1/2023 đến cuối tháng 12/2023, Nguyễn Thị Loan đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn: đưa thông tin gian dối về việc Công ty TTHH cung ứng nhân lực Abey’s Madical có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hợp pháp tại Canada để những cá nhân có nhu cầu tin tưởng, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội thông báo ai là bị hại được Nguyễn Thị Loan hứa hẹn đã nộp tiền đi xuất khẩu lao động tại Canada, thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội; địa chỉ: số 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Hữu Dũng) để giải quyết.

Trong trường hợp các bị hại không liên hệ trình báo, khi hết thời hạn điều tra vụ án Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

