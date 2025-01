Khởi tố giám đốc công ty trình diễn pháo hoa ở Thái Bình

Nguyễn Thành Đông, Giám đốc Công ty TNHH Fireworks Đông Dương, chuyên tổ chức trình diễn pháo hoa, bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm" khi vận chuyển 27 kg pháo nổ.

Chiều 1/1, Công an tỉnh Thái Bình thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Đông (SN 1988, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Bị can Nguyễn Thành Đông là Giám đốc Công ty TNHH Fireworks Đông Dương, chuyên tổ chức trình diễn pháo hoa.

Đối tượng Nguyễn Thành Đông tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 13h2 ngày 29/12/2024, tại khu vực đường Trần Nhân Tông thuộc địa phận tổ dân phố Giang Đông (thị trấn Kiến Xương), tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành Đông đang vận chuyển một số thùng cát tông và một số hộp cứng lên ôtô mang BKS 30G-173.82, có biểu hiện nghi vấn về vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đông không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số pháo trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ 27 kg pháo nổ cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Đông khai nhận mua số pháo nổ trên của một người khác với mục đích bán kiếm lời và thực hiện các chương trình pháo hoa cho sự kiện.