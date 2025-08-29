Khởi tố giám đốc, cựu cán bộ trong vụ mái hội trường sập 6 năm trước

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 6 bị can liên quan vụ sập mái hội trường 250 chỗ của UBND thị trấn Ngã Sáu (tỉnh Hậu Giang cũ) mới đưa vào sử dụng, sự cố xảy ra cách đây 6 năm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang thụ lý vụ án "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

Theo đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Huỳnh Mỹ Tính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành B, để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện trường vụ sập hội trường sáng 10/8/2019.

Ngoài ra, một loạt cá nhân khác cũng bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 1, Điều 298 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Vĩnh Phát (đơn vị thiết kế); Trương Hồng Phong - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Hưng Phát (đơn vị thẩm tra); Tô Trí Hóa - nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Thành (đơn vị thẩm định, nghiệm thu); Võ Vương Linh - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng 379 (đơn vị giám sát); Bồ Văn Trong - Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng Trọng Nhân (đơn vị thi công).

Các cá nhân trên liên quan thực hiện gói thầu thi công khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng . Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân (TP Cần Thơ), với giá trị gói thầu hơn 9,4 tỷ đồng , bao gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng; cổng, hàng rào; hội trường 250 chỗ; trụ sở khu hành chính; nhà xe, cột cờ; sân đường, cây xanh, thoát nước...

Công trình khởi công ngày 19/4/2017, hoàn thành ngày 30/11/2018, bàn giao cho UBND thị trấn Ngã Sáu đưa vào sử dụng ngày 20/12/2018.

Tuy nhiên, sáng 10/8/2019, khi UBND thị trấn Ngã Sáu chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ tại hội trường, toàn bộ hệ thống mái ngói bất ngờ sụp đổ hoàn toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Kết luận giám định năm 2020 của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (Bộ Xây dựng) xác định, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố sập mái là do kết cấu mái thép thi công không đảm bảo khả năng chịu lực, nhiều mối vít liên kết vì kèo sử dụng sai chủng loại.

Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang cũng nêu rõ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành (chủ đầu tư) thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự án khi chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát. Nhà thầu thi công không có lý lịch máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đưa vào công trình, thi công chưa tuân thủ quy định hồ sơ thiết kế được duyệt...