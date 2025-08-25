Khởi tố giám đốc và phó giám đốc Công ty Đại Kim về hành vi trốn thuế

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, có địa chỉ tại khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, Bắc Ninh.

Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim là Nguyễn Văn San (SN 1977) có HKTT tại Khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Phó giám đốc công ty này là Bùi Văn Hưng (SN 1978), HKTT ở xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh.

2 bị can này bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi trốn thuế trong vụ án hình sự "Trốn thuế" do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án vào ngày 7/8/2025.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của đối tượng Bùi Văn Hưng.

Trước đó, Công ty TNHH Đại Kim do Nguyễn Văn San làm giám đốc có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang do Bùi Văn Hưng làm giám đốc; thỏa thuận cùng nhau góp vốn tham gia đấu thầu Dự án dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh), đồng thời bổ nhiệm Bùi Văn Hưng làm Phó giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, lợi nhuận dự sẽ ăn chia theo tỷ lệ góp vốn.

Tháng 11/2020, Công ty TNHH Đại Kim trúng đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án khu dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) với diện tích là 64.235,8 m2.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho bán đất của dự án, San và Hưng đã thống nhất sẽ lập Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu với giá trị mua bán đất thấp hơn so với giá bán đất thực tế, sau đó, sử dụng hợp đồng này để xuất hóa đơn GTGT và kê khai doanh thu bán hàng, làm giảm doanh thu bán hàng thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, nhằm mục đích trốn thuế.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn San.

Đến nay, Công ty TNHH Đại Kim đã ký 260 hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu kèm theo. San chỉ đạo kế toán xuất hóa đơn GTGT và sử dụng 260 hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu có giá trị thấp hơn giá bán thực tế để kê khai thuế với Cơ quan quản lý thuế.

Sau khi xác lập chuyên án, điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: Công ty TNHH Đại Kim đã xuất 206 số hóa đơn GTGT của 103 lô đất, đã kê khai doanh thu, thuế GTGT thấp hơn doanh thu bán hàng thực tế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp nhằm mục đồng đích trốn thuế.

Số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng thực tế với tổng giá thanh toán trên hóa đơn là hơn 32 tỷ 333 triệu đồng; gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ 929 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.