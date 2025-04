Khởi tố hàng chục thanh niên gây rối an ninh trật tự

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát vũ trang, phòng chống tội phạm đường phố năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh tiến hành tuần tra, kiểm soát vũ trang, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Vào khoảng 21h30 ngày 26/4, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (thuộc địa bàn phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy, mang theo vũ khí (dao phóng lợn, đao, kiếm, chai thủy tinh…) lạng lách, đánh võng, gây rối an ninh trật tự.

Các đối tượng và tang vật trước cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Bùi Thành.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức truy xét, trích xuất hệ thống camera an ninh… Chưa đầy 12 giờ sau, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập toàn bộ 26 đối tượng có liên quan.

Qua rà soát xác các đối tượng tham gia gây rối đều ở độ tuổi 16-18, một số đối tượng là học sinh, cá biệt có những đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 11 xe máy các loại; 2 phóng lợn tự chế; 10 vỏ chai bia; cùng nhiều công cụ tự chế khác.

Hiện vụ án được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.