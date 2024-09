Khởi tố kẻ nổ súng vào quán cà phê ở Đồng Nai

Đinh Văn Toàn, kẻ nổ súng vào quán cà phê ở Đồng Nai khiến hai người thương vong, bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi Giết người.

Tối 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt giam đối với Đinh Văn Toàn (làm bốc vác tại chợ Hóa An, phường Hóa An, TP Biên Hòa), để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường vụ nổ súng khiến hai vợ chồng thương vong ở chợ Hoá An (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, sáng 30/8, khi đang làm việc, Toàn bị nhóm người dùng dao truy đuổi. Thấy vậy, nhiều người xung quanh đến can ngăn, nhóm này đến quán cà phê gần chợ.

Thời điểm này, Toàn bỏ đi và một lúc sau cần súng quay lại tìm đối phương. Khi nhìn thấy nhóm đối thủ trong quán cà phê, Toàn đã bắn nhiều phát khiến vợ chồng bà Đỗ Thị Tý bị thương nặng và được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu.

Sau 5 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông M.V.A. (làm nghề buôn bán tại chợ Hóa An) đã không qua khỏi, còn bà Tý (vợ ông A.) sau một thời gian điều trị đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Trước đó, tại TP Hà Nội cũng xảy ra vụ nổ súng khiến một cô gái 22 tuổi tử vong thương tâm.

Cụ thể, tối 2/7, chị H. cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi (quận Tây Hồ). Đến khoảng 1h ngày 3/7, cả nhóm về nhà một người bạn tại phường Thượng Thanh (quận Long Biên).

Sau đó nhóm Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm chị H. có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Về đến nhà, Sáng và Quang bực tức rồi rủ Nguyễn Xuân Đạt đi đánh nhóm của chị H. Cả 3 lên ô tô, mang theo súng (kiểu súng bắn đạn bi) quay lại quận Long Biên.

Khi gặp nhóm chị H., Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị H. bỏ chạy. Sáng lái ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì đuổi kịp. Sáng chĩa súng bắn vào nhóm đối phương khiến chị H. trúng đạn tử vong.

Ngày 11/7, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam), Vũ Thành Quang (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi) về tội Giết người.