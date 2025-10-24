Khởi tố một giám đốc đổ gần 120 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường" do có hành vi chỉ đạo nhân viên đổ chất thải ra môi trường. Công ty này còn có dấu hiệu vi phạm về hành vi "Mua bán hóa đơn khống", "Trộm cắp tài sản".

Chiều tối 23/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thực hiện các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với ông Phạm Văn Lộc (SN 1975; nơi thường trú: tổ 6, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH Lộc Thịnh (tại thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Cơ quan CSĐT thực hiện các quyết định tố tụng hình sự đối với Phạm Văn Lộc.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định, trong quá trình sản xuất bê tông tại 2 trạm trộn có công suất 120 m3/h và 90 m3/h đặt, Công ty TNHH Lộc Thịnh phát sinh lượng lớn chất thải rắn thông thường (bã bê tông thải).

Thay vì thực hiện theo đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, như: lập hồ sơ, thu gom và xử lý chất thải, ông Phạm Văn Lộc chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ môi trường, không thu gom, xử lý chất thải, mà đổ trực tiếp ra trong khuôn viên công ty, với tổng khối lượng chất thải gần 120 tấn.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện Công ty TNHH Lộc Thịnh, còn có dấu hiệu sai phạm về các hành vi "Mua bán hóa đơn khống" và "Trộm cắp tài sản" (khoáng sản đất, đá) được lưu chứa tại bãi Liên Trì, thôn Liên Trì Tây.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, để làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.