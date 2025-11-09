Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Khởi tố một phụ nữ phơi thóc trên đường khiến người đi xe máy tử vong

  • Chủ nhật, 9/11/2025 21:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bà M. dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường phơi thóc khiến người phụ nữ đi xe máy bị tai nạn, tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M. (sinh năm 1958, trú tại thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 1, Điều 261, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E thuộc địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, bà M. đã dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường. Hành vi trên khiến một người phụ nữ đi xe máy đâm vào bê tông, gạch đá, bị tai nạn dẫn đến tử vong.

Khoi to anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Trong thời gian qua, mặc dù được lực lượng công an, cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn, thậm chí xử phạt hành chính nhưng vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu, phơi thóc lúa, dừng đỗ xe sai quy định. Có người mang cả gạch, đá, cây gỗ, tre để chặn đường phơi thóc lúa.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, hành vi này không chỉ cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, mất trật tự an toàn giao thông mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không đặt, để vật cản, gạch đá, phế liệu, vật dụng, hàng hóa trên lòng đường, lề đường, đặc biệt là ban đêm hoặc nơi có tầm nhìn hạn chế để thực hiện các công việc cá nhân, phơi thóc lúa, rơm rạ.

Việc đặt, để vật cản trên đường không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính người đó.

Chấp hành nghiêm chỉnh an toàn công cộng, trật tự công cộng là hành động thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, đồng thời còn tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Minh Tuệ/VTC News

