Khởi tố nam thanh niên tự ngã xe rồi đánh tài xế taxi gãy sống mũi

  • Thứ ba, 26/8/2025 16:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tự chạy xe máy điện trượt ngã rồi lao vào đánh tài xế taxi gãy sống mũi, nam thanh niên quê Phú Thọ bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức (SN 1999, ngụ Phú Thọ) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

KHoi to anh 1

Nguyễn Minh Đức bị khởi tố để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng". (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, khoảng 23h45 ngày 16/8, anh N.V.T. (SN 1995, tài xế taxi) đón khách trên đường Trường Sa, lưu thông hướng về đường Thạch Lam (TP.HCM). Khi đến đoạn đường đang thi công trên đường Trường Chinh, anh T. được điều tiết cho xe chạy qua phần đường ngược chiều.

Lúc này, Đức chạy xe máy điện theo chiều ngược lại. Do mất lái, Đức tự ngã, chiếc xe trượt vào đầu taxi.

Sau va chạm, thay vì hợp tác giải quyết, Đức lao tới đánh liên tiếp vào mặt tài xế taxi khiến anh T. gãy sống mũi, chảy nhiều máu, rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an phường Bảy Hiền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM khẩn trương truy xét, bắt khẩn cấp Đức khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Tam Thắng (TP.HCM, trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nguyễn Minh Đức sau đó được đưa về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lương Ý/VTCNews

Thanh niên đánh taxi Tài xế hành hung gây rối

