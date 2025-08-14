Khởi tố người đàn ông rút chìa khóa xe khách giữa đường ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Chiều 14/8, lãnh đạo Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, mạng xã hội "dậy sóng" khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bất ngờ bước lên cabin xe khách, lớn tiếng với tài xế rồi thản nhiên rút chìa khóa, bỏ đi giữa dòng xe cộ trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn ngang ngõ 124 Nguyễn Xiển, hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp cùng Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh. Chỉ trong thời gian ngắn, danh tính “người rút chìa” được làm rõ: Bùi Trường Sơn, điều khiển ôtô Kia Carnival BKS 30M-258.XX. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 7h sáng cùng ngày, xe khách BKS 29H-984.XX do anh N.M.T (SN 1991, trú tại Quảng Ninh) cầm lái đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao.

Khi đến đoạn đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển, xe của Sơn chạy song song ở làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn. Không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình "gây khó dễ", liền dừng xe, xông lên cabin, to tiếng và rút chìa khóa phương tiện rồi bỏ đi. Hành vi này không chỉ gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Với quyết định khởi tố, Sơn sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý cho hành vi coi thường pháp luật ngay giữa tuyến đường huyết mạch đông đúc.