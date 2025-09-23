Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố người đặt bẫy chuột bằng điện khiến 2 người tử vong

  • Thứ ba, 23/9/2025 15:49 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Ông Hoe (SN 1946, trú thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) bị khởi tố về tội "Giết người" vì đã tự ý mắc điện trên ruộng lúa để bẫy chuột, dẫn đến hậu quả 2 người tử vong.

Ngày 23/9, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trương Quang Hoe (SN 1946, trú thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây) về tội "Giết người" vì đã tự ý mắc điện trên ruộng lúa để bẫy chuột, dẫn đến hậu quả 2 người tử vong.

dat bay chuot, bang dien, 2 nguoi tu vong anh 1

Hiện trường vụ án.

Theo đó, từ năm 2023, ông Hoe đã nhiều lần dùng dây kẽm nối điện từ công tơ gia đình kéo xuống ruộng lúa để diệt chuột. Ngày 16/9, ông Hoe tiếp tục mắc điện trên ruộng nhưng không có cảnh báo nguy hiểm.

Khoảng 21h30 cùng ngày, 3 thanh niên đi săn chim qua khu vực này, trong đó, anh L.V.H. (SN 1992) và anh Đ.P.T. (SN 1992) đã bị điện giật tử vong tại chỗ.

Đến ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Quang Hoe.

Tiền Lê/Tiền Phong

  • Gia Lai

    Gia Lai
    • Diện tích: 15.536,9 km²
    • Dân số: 1.359.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 59
    • Biển số xe: 81

