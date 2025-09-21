Khởi tố người lái máy xúc về hành vi xâm phạm mồ mả

Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ và khởi tố một đối tượng về hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Theo điều tra, khoảng 18h30 ngày 16/9/2025, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, có 3 ngôi mộ chưa cải táng bị máy xúc cào múc, chất đống lẫn bùn đất.

Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Công an xã Nghĩa Trụ khẩn trương tổ chức công tác bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và nắm diễn biến vụ việc; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp ổn định tình hình, phối hợp các gia đình có liên quan thực hiện các nghi thức tâm linh đối với các phần mộ, yêu cầu đơn vị thi công lập tức dừng thi công tại khu vực nghĩa trang, khẩn trương phối hợp với các hộ gia đình có liên quan để xác định trách nhiệm và thống nhất phương án khắc phục hậu quả.

Đối tượng Hào.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bước đầu xác định, khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng được máy xúc của đơn vị thi công đào rãnh thoát nước dài 38,2 m, rộng 1,4 m, sâu 0,9 m; đất được múc gạt sang các bên thành đống, tại các đống đất này phát hiện một số tấm ván gỗ, quần áo, hài cốt.

Cơ quan điều tra đã tiến hành quản lý một máy xúc và làm việc với Trương Minh Hào (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) là người điều khiển máy xúc gây hư hỏng 3 phần mộ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Xâm phạm mồ mả, hài cốt; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Minh Hào để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.