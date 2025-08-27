Khởi tố người nước ngoài đấm cán bộ CSGT

Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố người đàn ông quốc tịch Nga có hành vi đấm cán bộ CSGT đang thi hành công vụ tại giao lộ ở phường Nha Trang.

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh "Chống người thi hành công vụ" đối với Khafizov Artur (SN 2006, quốc tịch Nga). Đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi lưu trú ở phường Nha Trang (Khánh Hòa).

Như Báo CAND đã thông tin sáng 7/8, Khafizov Artur điều khiển xe máy BKS 79C1-221.41 chở một phụ nữ người Nga đến giao lộ Trần Phú - Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang, thì xảy ra va chạm với xe máy do bà Võ Thị Đoan Trang (SN 1972, trú phố Nguyễn Thị Định, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm lái.

Hành vi của Khafizov Artur khiến Trung tá Ngô Tùng Giang bị thương tích.

Nhận được tin báo, tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang do Trung tá Ngô Tùng Giang cùng Thiếu tá Tăng Thái Tú đến hiện trường giải quyết. Do Khafizov Artur định lấy xe máy rời khỏi hiện trường, Trung tá Ngô Tùng Giang đã ngăn cản và giải thích. Bất ngờ, Khafizov Artur đã vung tay đấm vào miệng của Trung tá Ngô Tùng Giang, gây thương tích rách môi, chảy máu.

Ngay sau đó, đối tượng chống người thi hành công vụ đã bị Công an phường Nha Trang khống chế đưa về trụ sở Công an phường để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với Khafizov Artur, cho kết quả 0,644 mg/lít khí thở.