Khởi tố nguyên cán bộ trạm y tế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Năm 2019-2020, trong thời gian cao điểm dịch bệnh Covid-19, địa bàn TP Sơn La xảy ra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng do đối tượng Tòng Thị Ngọc thực hiện. Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc ký kết hợp đồng mua vắc xin tiêm phòng cho trẻ em, Ngọc đã dụ dỗ nhiều người đưa tiền cho Ngọc để mua vắc xin bán nhằm cùng ăn chia lợi nhuận. Với thủ đoạn đó, đối tượng Ngọc đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng . Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, Ngọc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 7/2020. Tòng Thị Ngọc bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tinh thần cương quyết tấn công, xử lý tội phạm, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng là những điều tra viên nhiều kinh nghiệm tiến hành xác minh truy tìm, xác định trong quá trình lẩn trốn đối tượng Tòng Thị Ngọc đã thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương, gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy tìm đối tượng. Ngày 20/7/2025, Cơ quan CSĐT đã xác định được đối tượng Tòng Thị Ngọc đang lẩn trốn tại thôn Làng Mong, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, ngay trong ngày, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh truy tìm và đấu tranh với đối tượng. Kết quả, đối tượng Tòng Thị Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, với động cơ vụ lợi, Ngọc đã chiếm đoạt số tiền nêu trên. Căn cứ tài liệu chứng cứ và kết quả đấu tranh với đối tượng, ngày 22/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tòng Thị Ngọc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

