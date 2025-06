Khởi tố nguyên giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy

Cơ quan CSĐT Công an Hòa Bình khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Sơn, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy.

Các bị can Nguyễn Thái Sơn, Bùi Văn Nhu, Bùi Thị Phương Thúy (từ phải qua trái) tại cơ quan Công an.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thái Sơn (SN 1983, trú tại khu phố An Bình, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy) là Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Yên Thủy (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy); Bùi Văn Nhu (SN 1978, trú tại xóm Yên Mu, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy) là viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy; Bùi Thị Phương Thúy (SN 1989, trú tại khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy) là Viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy.

Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các sai phạm.