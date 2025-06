Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng ép cầm cố tài khoản iCloud

Theo Công an Quảng Ninh, nhóm đối tượng gồm Đỗ Minh Tú (SN 1995, cầm đầu), Nguyễn Hoàng Hải (SN 1997), Nguyễn Tiến Thanh (SN 1999), Huỳnh Chí Công (SN 2000) và Ngô Hải Nam (SN 1996) đã bị bắt giữ trong các đợt truy xét từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6.

Qua điều tra, các đối tượng quảng cáo dịch vụ “cầm iCloud” trên mạng xã hội để cho vay tiền nhanh, nhắm vào người sử dụng iPhone đời cao. Khi vay, người đi vay phải bàn giao quyền quản trị tài khoản iCloud, cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin ngân hàng và cả số điện thoại người thân. Nếu không trả đúng hạn, nhóm sẽ khóa thiết bị từ xa, nhắn tin đe dọa ép trả nợ.

Mức lãi suất được xác định lên tới 30% mỗi tháng (tương đương 360% mỗi năm), vượt xa mức pháp luật cho phép. Bước đầu, công an làm rõ nhóm này đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng và có hàng nghìn nạn nhân trên nhiều tỉnh, thành phố.

Vụ án được đánh giá là điển hình của tội phạm công nghệ cao núp bóng cho vay trực tuyến. Công an Quảng Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác, không giao tài khoản iCloud hay thông tin cá nhân cho đối tượng lạ, đồng thời kêu gọi nạn nhân liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp điều tra.

