Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Khoảng 10h50 ngày 7/4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra hành chính nhà của Nguyễn Văn Chinh (sinh năm 1983, ở tổ dân phố Trung, phường Tân An, thành phố Bắc Giang) phát hiện, bắt quả tang nhiều người cùng phương tiện tụ tập tại đây có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Tại đây, tổ công tác phát hiện tổng số 59 đối tượng tụ tập. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng vừa kết thúc một trận đá gà. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy.

Tại hiện trường, tổ công tác tạm giữ đồ vật, tài liệu nghi vấn được sử dụng thực hiện hành vi có liên quan hoạt động cá cược khi chơi gà chọi gồm: 4 con gà chọi; 2 cót bằng cao su để sử dụng đá gà, một tờ giấy trắng có chữ viết ghi tên và số được ký hiệu, tiền và nhiều phương tiện, vật dụng khác.

Đối tượng Chinh.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Chinh là người ham mê chọi gà và thường xuyên tụ tập nhiều người để cá cược. Mỗi trận đấu Chinh thu chủ gà 200.00-500.000 đồng/con gà/trận. Ước tính tổng số tiền tham gia đánh bạc của nhóm đối tượng là 57,5 triệu đồng.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can Nguyễn Văn Chinh về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; các đối tượng Ngô Văn Sơn (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố Đồi, phường Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang); Tạ Văn Quang (sinh năm 1994, trú tại xã Lãng Sơn, thành phố Bắc Giang); Lê Văn Thư (sinh năm 1983, trú tại phường Tân An, thành phố Bắc Giang); Vũ Đăng Hiền (sinh năm 1982, trú tại thành phố Bắc Giang); Hoàng Văn Thế (sinh năm 1989, trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang) về hành vi "Đánh bạc".