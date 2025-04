Khởi tố nữ chủ hụi ở Đà Lạt

Công an TP.HCM phát lệnh xuất quân đảm bảo an ninh trật tự đại lễ 30/4

0

Thứ trưởng Bộ Công an giao trọng trách quan trọng cho Công an TP.HCM sẵn sàng tác chiến cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự các chương trình đại lễ 30/4.