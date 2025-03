Khởi tố nữ hiệu trưởng 'cắt phế' 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú

Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974, cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hóa) bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

Ngày 1/3, thông tin từ UBND TP Thanh Hóa xác nhận Cơ quan Công an có quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thúy Hà, cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, đầu tháng 2/2024, UBND TP Thanh Hóa nhận được đơn của tập thể phụ huynh Trường Tiểu học Đông Thọ, tố cáo Vũ Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, có hành vi ăn bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

Ngoài lá đơn tố cáo, phụ huynh còn kèm theo bằng chứng là một file ghi âm có (thời lượng 14 phút 39 giây) được cho là ghi âm cuộc "ngã giá" giữa đơn vị trúng thầu nấu ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Đông Thọ và Vũ Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ.

Cụ thể, đoạn ghi âm thể hiện cuộc đối thoại giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi, trong đó có nhiều nội dung trao đổi từ việc nhập gạo để nấu ăn cho học sinh đến việc hỗ trợ tiền chi phí bảo vệ, y tế, tiền sửa chữa văn phòng, tiền sửa chữa nhà bếp… Đặc biệt, trong cuộc đối thoại có nói đến việc để lại 7.000 đồng (có thể ám chỉ cắt 7.000đồng/1 suất ăn/1 ngày - PV).

Sau khi tiếp nhận vụ việc, ngày 27/6/2024, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc. Mới đây, ngày 10/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thúy Hà về tội "Nhận hối lộ", đồng thời quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Đức về tội "Đưa hối lộ".

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hóa, có khoảng 1.500 học sinh. Trong đó, riêng học sinh lớp 1 ăn bán trú nộp mỗi em là 709.000 đồng/1 tháng, bao gồm bữa ăn chính bữa trưa và bữa ăn phụ vào giữa buổi chiều.