Khởi tố phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án

Hoàng Văn Huấn (SN 1967, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội), Lã Đức Mạnh (SN 1995, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội, cán bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội) có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với 11 đối tượng, trong đó có Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh về tội "Giả mạo trong công tác". Hành vi phạm tội của hai đối tượng trên liên quan đến việc "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" để đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định một số đối tượng đã bị kết án phạt tù, nhưng không muốn đi thi hành án, nên đã "nhờ" Mạnh và Huấn làm giả bệnh án lao phổi. Sau khi có bệnh án bị lao phổi, các đối tượng trên nộp cho cơ quan thi hành án để được tạm hoãn thi hành án với lý do Lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng (bệnh nặng).

Công an và Viện KSND Bắc Ninh công bố quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng.

Ngoài Huấn và Mạnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh còn khởi tố 9 bị can khác trú tại tỉnh Bắc Ninh cùng về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", gồm: Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991, trú tại xã Văn Môn); Trần Văn Phúc (SN 1994, trú tại phường Từ Sơn); Trần Thị Nga (SN 1980, trú tại phường Võ Cường); Nguyễn Thị The (SN 1966, trú tại phường Trạm Lộ); Lương Tiến Tùng (SN 1991, trú tại phường Bắc Giang); Trần Văn Tâm (SN 1988, trú tại phường Vân Hà); Đỗ Vĩnh Long (SN 1992, trú tại phường Từ Sơn); Trần Thị Hằng (SN 1985, trú tại phường Phù Khê) và Đỗ Quốc Thịnh (SN 1984, trú tại phường Vũ Ninh).

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với VKSND cùng cấp khám xét nơi ở, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Huấn và các đối tượng.