Khởi tố rapper Bình 'Gold' về tội cướp tài sản

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Xuân Bình (tức rapper Bình "Gold") về tội "Cướp tài sản".

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về tiến trình điều tra vụ án nam rapper Bình "Gold" có hành vi cướp tài sản, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III năm 2025, chiều 6/10.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Xuân Bình (tức Rapper Bình "Gold") về tội "Cướp tài sản".

Đối tượng Vũ Xuân Bình (tức rapper Bình "Gold").

Qua điều tra xác định, sáng 26/7, Bình "Gold" muốn bắt xe taxi để đi về Quảng Ninh, nên đã thuê anh B. chở Bình về. Trong lúc trên xe, Bình có hành vi chửi bới, bóp cổ, đạp vào ghế lái của anh B., yêu cầu anh B. phải đi theo sự chỉ đạo của Bình.

Đến 10h cùng ngày, do bị tắc đường, Bình bắt anh B. đi vào làn khẩn cấp nhưng bị tài xế taxi từ chối rồi chạy thoát thân khỏi xe.

Đối tượng đã chiếm đoạt xe taxi và ví tiền của anh B. rồi di chuyển về hướng cầu Thanh Trì, xuống đường đê và sử dụng ví tiền của anh B. để mua thuốc lá, hút trong xe. Sau khi nhận thông tin từ vụ cướp xe taxi của anh B., cơ quan công an đã nhanh chóng truy vết và bắt giữ Vũ Xuân Bình.

Xét nghiệm ma túy cho thấy Bình dương tính với cần sa và ketamine.