Khởi tố tài xế 3 lần xuống xe đánh người ở trung tâm TP.HCM

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên đường phố, tài xế ôtô đã nhiều lần xuống xe đánh người, dùng gạch đá tấn công người khác.

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phước Pháp (32 tuổi, quê An Giang) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an xác định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên đường phố, Pháp đã hung hãn tấn công người khác bằng tay, chân và gạch đá. Khi bị bắt giữ, Pháp đã thừa nhận hành vi.

Đối tượng Nguyễn Phước Pháp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 10h ngày 3/1, Pháp điều khiển ôtô đi từ đường Hai Bà Trưng rẽ phải vào đường Đinh Công Tráng, phường Tân Định, quận 1. Lúc này, Nguyễn Thanh Thuận cũng đang điều khiển xe gắn máy trên đường.

Cho rằng, Pháp điều khiển ôtô ép xe mình nên Thuận chạy sát, dùng tay gõ vào cửa kính tô để phản ứng. Bực tức, Pháp bước xuống xe dùng tay đánh nhiều lần vào mặt Thuận.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân xung quanh can ngăn. Pháp vào lại ôtô định rời đi nhưng Thuận mở cửa ôtô bên phụ, nhoài người vào chửi bới...

Pháp tiếp tục xuống xe lần 2, lại đánh vào mặt Thuận. Pháp đến bồn cây ven đường nhặt gạch đá đánh vào đầu Thuận. Lần này, những người xung quanh tiếp tục can ngăn.

Diễn biến vụ ẩu đả trên đường phố bị camera an ninh ghi nhận. Ảnh: Cắt từ clip.

Pháp lên xe rời đi, tuy nhiên có cầm một cục gạch để trên ôtô.

Lúc này, Thuận còn ấm ức, nên điều khiển xe gắn máy đuổi theo. Khi ôtô rẽ vào đường Thạch Thị Thanh, Pháp chặn đầu xe gắn máy của Thuận.

Pháp xuống xe lần thứ 3, dùng cục gạch lấy từ ôtô ném vào Thuận nhưng không trúng.

Dù người xung quanh can ngăn, Pháp tiếp tục hành hung Thuận. Đúng lúc, tổ công tác công an phường Tân Định đi tuần tra địa bàn, phát hiện vụ việc nên đưa hai người về làm việc.

Pháp thừa nhận có 3 lần xuống ôtô đánh Thuận. Về phần mình, Thuận khai, lúc đó bực tức, không kiểm soát được hành vi.