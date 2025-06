Khởi tố tài xế bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định hành vi của người đàn ông lái xe bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa đã có dấu hiệu tội phạm "Gây rối trật tự công cộng".

Chiều tối 3/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 1, điều 318 BLHS đối với Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú ở thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), nhưng đang tạm trú tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Đối tượng này là người đã lái ôtô bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa vào chiều 31/5, nhằm ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch).

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Phạm Ngọc Cường tại thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can chiều tối 3/6.

Như Báo CAND đã thông tin trên mạng xã hội TikTok tối 1/6 đăng tải clip ghi lại hình ảnh chiếc xe bán tải Raptor màu đen mang BKS 78A-176.48 chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa.

Kết quả điều tra cho thấy trước đó vào khoảng 13h30 ngày 31/5, Phạm Ngọc Cường điều khiển xe bán tải nêu trên chở con trai 10 tuổi chạy trên bãi biển từ xã An Phú vào đến phía trước Resort SaLa, phường 7, TP Tuy Hòa.

Đến khoảng 16h cùng ngày, trong lúc Cường đang thao tác kỹ thuật quay đầu xe, thì sóng biển đánh ngập một phần thân sau của xe, bánh xe lún sâu dưới cát nên phải thuê xe cơ giới chuyên dụng cẩu kéo rời khỏi hiện trường.

Xe bán tải do Phạm Ngọc Cường điều khiển bấm còi inh ỏi khi chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa.

Thế nhưng, sau đó, Cường tiếp tục lái xe trên bãi biển từ phường 7 ngược về xã An Phú, trong lúc chạy xe trên bãi biển, Cường bấm còi inh ỏi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở khu vực đông người, khiến cho dư luận bức xúc, ảnh hưởng đến môi trường du lịch ở địa phương.

Điều đáng nói là thời điểm xe bán tải chạy trên bãi biển Tuy Hòa, có nhiều người dân và du khách đang vui chơi, tắm biển, trong đó có một số trẻ em đang đùa giỡn, đào đắp tượng bằng cát... Khi xem TikTok xe bán tải chạy trên bãi biển Tuy Hòa, nhiều người chia sẻ, bình luận, bày tỏ sự bất bình và kiến nghị các cơ quan chức trách xử lý nghiêm minh đối với lái xe.

Vấp phải sự cố lún cát, lái xe bán tải phải thuê xe cơ giới chuyên dụng cẩu kéo.

Sau khi vào cuộc xác minh, thu thập hình ảnh, chứng cứ liên quan, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã làm rõ hành tung lái xe bán tải BKS 78A-176.48 chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa là Phạm Ngọc Cường. Hành vi của đối tượng này đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm với tội danh "Gây rối trật tự công cộng".