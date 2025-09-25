Khởi tố tài xế đánh cụ ông giữa giao lộ trung tâm TP.HCM

Sau va chạm giao thông, tài xế ôtô Nguyễn Lâm Minh Tuấn xuống xe, hành hung cụ ông 72 tuổi giữa giao lộ trung tâm TP.HCM.

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đơn vị đã khởi tố bị can Nguyễn Lâm Minh Tuấn (SN 1986, ngụ TP.HCM) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, trước đó chiều 12/9, Tuấn lái ôtô đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), thì va chạm với xe máy do cụ ông (72 tuổi) cầm lái. Tuấn xuống xe, chửi bới rồi đánh tới tấp vào vùng đầu ông lão.

Bị can Nguyễn Lâm Minh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Sự việc diễn ra ngay giữa trung tâm TP.HCM và được nhiều người quay phim lại, đăng lên mạng xã hội. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định Tuấn có dấu hiệu phạm tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngay sau đó, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, mời các bên liên quan đến làm việc.

Liên quan vụ việc trên, ngày 15/9, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".