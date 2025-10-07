Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 5 người bị thương ở Hà Tĩnh

Tài xế xe tải chở vật liệu, va chạm với ôtô con trên đường dẫn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khiến 4 trẻ em và tài xế bị thương nặng.

Ngày 7/10, VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lốp (SN 1983, trú xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 18/5, Phạm Văn Lốp điều khiển xe tải BKS 38C-175.40 chở vật liệu từ mỏ đá Khe Giàn (xã Kỳ Hoa) về xã Thạch Lạc. Khi đến ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 8C và đường dẫn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Xuyên), xe tải va chạm với ôtô con BKS 38A-687.71 do anh Đậu Minh Đức (SN 1986, trú xã Cẩm Duệ) điều khiển, trên xe chở theo 4 cháu nhỏ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến cả hai xe lao xuống ruộng, xe tải lật nghiêng đè lên ôtô con. Anh Đức và 4 cháu nhỏ bị thương nặng, 2 phương tiện hư hỏng với tổng thiệt hại hơn 210 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định mặc dù phát hiện xe con đang di chuyển cắt ngang phía trước, Phạm Văn Lốp không giảm tốc độ mà chỉ bấm còi xin đường. Khi ô tô con không nhường, tài xế này phanh gấp, đánh lái song vẫn đâm mạnh vào hông xe con.

Cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ lỗi của Phạm Văn Lốp do không giảm tốc độ, thiếu quan sát tại nơi giao nhau, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.