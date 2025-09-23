Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Tài xế Nguyễn Đức Thành Nam bị cơ quan chức năng khởi tố tội vi phạm quy định giao thông đường bộ sau khi gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 nạn nhân, gồm mẹ và 2 con, tử vong tại chỗ.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thành Nam (32 tuổi, người điều khiển ôtô) gây tai nạn giao thông làm 3 mẹ con tử vong vào tối 20/9 tại xã Phước Thành, TP.HCM.

Bị can Nam bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 19 phê chuẩn.

Lãnh đạo TP.HCM cùng chính quyền địa phương chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tài xế Nguyễn Đức Thành Nam khi điều khiển phương tiện đã không nhường đường tại nơi đường giao nhau, dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong máu của bị can có nồng độ cồn ở mức 50 mg/100 ml.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" để phục vụ điều tra.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 20/9, khi xe máy va chạm với ôtô con do Nguyễn Đức Thành Nam điều khiển. Hậu quả là 3 nạn nhân tử vong tại chỗ gồm chị Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi) cùng 2 con là Nguyễn Hoàng L. (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T. (3 tuổi).

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho các nạn nhân. Nguyễn Đức Thành Nam bị thương và đã được xuất viện vào chiều 22/9.