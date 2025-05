Khởi tố tài xế xe bán tải dùng gậy bóng chày đánh người ở Thái Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố Vũ Nam Thái, tài xế xe bán tải, dùng gậy bóng chày tấn công một tài xế ôtô khác.

Chiều 6/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Nam Thái (SN 1988, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Thái dùng gậy bóng chày đánh một tài xế ôtô khác. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 30/4, tại đường tỉnh 396B, Thái điều khiển ôtô bán tải mang BKS 17C-203.XX, còn anh Trần Hải Đ. (SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển ôtô con mang BKS 30H-904.XX đi cùng hướng từ huyện Quỳnh Phụ về huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trong quá trình tham gia giao thông, 2 người đã xảy ra xích mích trên đường.

Khi đi đến quốc lộ 10 (địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng), 2 xe xảy ra va chạm giao thông khiến xe bán tải hư hỏng phần đầu, ôtô con hư hỏng phần đuôi.

Sau đó, Thái xuống xe, dùng gậy bóng chày màu xanh tấn công anh Đ.