Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ án BV Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Về vụ án lãng phí liên quan cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đã khởi tố bổ sung thêm 2 người.

Chiều 29/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Thông báo Kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung phóng viên báo chí đặt câu hỏi.

Về vụ án lãng phí liên quan cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết: Tại cuộc họp tháng 7/2025, Bộ Công an đã thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: Trần Vương.

"Hiện đã khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 7 người, với 3 tội danh chính: Vi phạm về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ", Thiếu tướng Toản nói, đồng thời cho biết, liên quan đến vụ án này, đã thu hồi 14,5 tỷ đồng .

Các nhóm hành vi sai phạm chủ yếu, theo ông Toản, là sai phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà thầu gây lãng phí. Theo cơ quan chức năng, các hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỷ đồng . "Hiện vụ án được mở rộng, tiếp tục điều tra các sai phạm", ông Toản thông tin.

Về tiến độ điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Zholding và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ông Toản cho biết: Liên quan Công ty Zholding, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, với 2 tội danh chính là sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

"Về diễn biến mới, đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản; triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản của 3 bị can; tạm giữ 5 ôtô; thu giữ số tiền trên 50 tỷ đồng ; ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, 12 tài khoản chứng khoán, để đảm bảo công tác điều tra xét xử", ông Toản nói.

Liên quan đến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ông Toản cho biết đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can. Cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục số tiền 13,9 tỷ đồng. Hiện tại vụ án vẫn được điều tra, thực hiện đúng theo quy định.

Về câu hỏi của phóng viên liên quan vụ việc dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao có dấu hiệu lãng phí, đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, ông Toản cho biết đến thời điểm hiện tại, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính đang xử lý. Khi nào có kết luận thì căn cứ trên kết luận sẽ có hướng xử lý tiếp theo.