Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây chuyên lừa đảo người cao tuổi

CQĐT Bộ Công an khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời bổ sung khởi tố Trần Quang Đạo, đối tượng cầm đầu đường dây về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 17/6/2025, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM đã triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước (chủ yếu người cao tuổi), gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

Thủ đoạn tinh vi, nhắm vào người yếu thế

Nhóm tội phạm do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP.HCM, có tiền án về tội trộm cắp tài sản) cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM. Băng nhóm này được tổ chức quy củ, có hàng trăm nhân viên, phân phòng ban rõ ràng như một công ty thật sự.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng việc lộ lọt, mua bán dữ liệu cá nhân trên mạng để tiếp cận nạn nhân. Chúng giả danh nhân viên cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, dùng phần mềm công nghệ mã hóa số điện thoại để tư vấn, mời chào, tặng quà và thuyết phục người già mua sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lôi kéo bị hại đóng tiền để được "quay thưởng" và nhận các sản phẩm gia dụng, điện tử giá trị cao.

Đối tượng trong vụ án.

Ban đầu, chúng giao hàng hóa giá trị thấp nhằm tạo niềm tin, sau đó nâng dần mức phí, hứa hẹn hoàn tiền cùng phần thưởng giá trị lớn. Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm đối tượng không thực hiện cam kết. Nạn nhân phần lớn là người cao tuổi, thiếu kiến thức công nghệ, thu nhập thấp, thuộc nhóm yếu thế trong xã hội.

Để điều hành hoạt động, Trần Quang Đạo nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty, thuê trụ sở, trang bị phương tiện và tổ chức nhân sự theo mô hình công ty thật: gồm Phòng hành chính - nhân sự, kế toán, kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Hệ thống điều hành được phân cấp chặt chẽ từ "quản lý chung" đến trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Khởi tố hàng trăm bị can

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/6/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 124 bị can. Trong đó, 123 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 BLHS), 1 bị can bị khởi tố về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" (Điều 288 BLHS).

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 8/9/2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.