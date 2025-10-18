Khởi tố thêm 6 thanh thiếu niên trong vụ tổ chức đua xe trái phép

Công an TP.HCM khởi tố thêm 6 thanh thiếu niên về tội "Gây rối trật tự công cộng". Đây là những thanh thiếu niên liên quan vụ tụ tập, điều khiển môtô gây mất ANTT tại xã Phước Hải vào giữa tháng 8.

Trước đó, tối 16/8, Đội CSGT số 2, Tổ phòng chống đua xe thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, Công an xã Phước Hải đã phối hợp kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 25 người cùng 20 môtô đã được độ chế, thay đổi đặc tính, hình dáng, tổ chức chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại khu vực bờ kè xã Phước Hải.

Nhiều thanh thiếu niên cùng dàn xe độ chế bị tạm giữ tại Cơ quan Công an.

Theo cơ quan chức năng, phần lớn các đối tượng trú tại khu vực Bình Dương, Đồng Nai và TP Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Trước đó, nhóm này đã lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập tại Long Thành, Đồng Nai, sau đó chạy xe theo Quốc lộ 51, Quốc lộ 55 về xã Phước Hải với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, đi không đúng phần đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 21 người cùng tội danh trên, trong đó 17 người bị bắt tạm giam, 4 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, một người bị xử lý hành chính và ba trường hợp khác đang tiếp tục được xác minh.

Những chiếc môtô được độ chế, thay đổi đặc tính, hình dáng.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định thêm 6 người (tuổi 17-20) có hành vi vi phạm gồm: Phạm Vũ Linh, Trần Quốc Linh, Nguyễn Văn Kha, Trần Tuấn Anh (cùng ngụ phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh); Phạm Hoàng Khiêm (ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM) và Trần Chí Đô (ngụ phường Tam Phước, Đồng Nai).

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.