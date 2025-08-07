Khởi tố thuyền trưởng chở ngư dân khai thác thủy sản trái phép

Trước đó, ngày 25/2, Hiếu làm Thuyền trưởng tàu cá KG-95542-TS chở theo 8 ngư dân cùng đi với tàu cá KG-995541-TS do N.V.K. (SN 1994, trú xã Phi Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (cũ), nay là phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) làm Thuyền trưởng và 3 ngư dân khác, khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Thái Lan, thì bị lực lượng Hải quân Thái Lan phát hiện, truy đuổi.
Cán bộ Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hiếu.
Tàu của Hiếu đã chạy thoát về Việt Nam, trong khi tàu do N.V.K. điều khiển và 3 ngư dân bị bắt giữ, bàn giao cho Cảnh sát huyện Khlong Yai (tỉnh Trạt, Thái Lan) để điều tra, xử lý và tạm giam đến nay.
Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, khuyến cáo ngư dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, thực hiện tốt khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển và góp phần gỡ "thẻ vàng" đối với ngành thủy sản Việt Nam.
