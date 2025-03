Khởi tố vụ án, khởi tố bị can xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Vicem và các đơn vị liên quan.

Quán triệt Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) tập trung điều tra, xác minh về các sai phạm xảy ra trong quá trình lập hồ sơ, thực hiện dự án tòa nhà "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng, được đầu tư 1.245 tỷ đồng , quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trên cơ sở đó, ngày 2/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Vicem và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 bị can: Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng Giám đốc; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, trong đó cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Anh, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của các tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.