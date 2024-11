Khởi tố vụ án sai phạm trạm quan trắc do Công ty AIC cung cấp thiết bị

Giả danh phó giám đốc công an tỉnh để lừa hơn 4,5 tỷ đồng của dì ruột

Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ Lê Quốc Thiện (SN 2002, cư ngụ ấp 1, xã An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra, xử lý về việc giả danh phó giám đốc công an tỉnh.