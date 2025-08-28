Khởi tố vụ gây cháy 57 ki-ốt chợ vì ghen ở Cà Mau

Sau khi gây ra vụ cháy 57 ki-ốt chợ Thanh Tùng (Cà Mau), nghi phạm cũng bị thương, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe phục hồi tốt, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Ngày 28/8, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án cháy 57 ki-ốt ở chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản, cùng đó sẽ điều tra thêm hành vi cố ý gây thương tích của nghi phạm Phạm Văn Phúc (63 tuổi).

Hiện, sức khỏe của ông Phạm Văn Phúc (nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng) phục hồi tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Trước đó, ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói trong vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy 57 ki-ốt gây thiệt hại hơn 20,6 tỷ đồng .

Như Tiền Phong thông tin, trưa 22/8, ngọn lửa bùng phát từ ki-ốt của ông Nguyễn Văn Phúc tại chợ Thanh Tùng và lan nhanh sang các ki-ốt khác. Đám cháy lan nhanh do khu vực kinh doanh chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa như vải, quần áo, thiêu rụi 57 ki-ốt.

Về nguyên nhân vụ cháy bước đầu xác định, do ghen tuông với bà T., ông Phúc đã chém bà T. bị thương, sau đó mở van bình gas trong ki-ốt làm lửa bùng phát. UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) ước thiệt hại ban đầu hơn 20,6 tỷ đồng .

Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy.