Khởi tố vụ ôtô tông xe máy làm 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Liên quan đến vụ ôtô va chạm xe máy khiến 3 mẹ con tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ ôtô tông xe máy khiến 3 mẹ con tử vong. Vụ án được khởi tố theo tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, ngụ TP.HCM), tài xế ôtô đang bị thương và điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của lực lượng chức năng.

Ôtô biến dạng sau tai nạn

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 21h ngày 20/9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH.507 với đường Tân Phú thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM xảy ra vụ va chạm giữa ôtô 5 chỗ và xe máy.

Thời điểm trên, Nguyễn Đức Thanh Nam điều khiển ôtô con biển số 61K-127.24 theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH.507. Khi đến ngã ba, thì ôtô va chạm với môtô biển số 61F1-031.30 do chị Nguyễn Thị Thu V. (SN 1989, ngụ TP.HCM) điều khiển đang chở 2 con nhỏ. Vụ tai nạn đã làm cả 3 mẹ con chị V. tử vong.

Xe máy biến dạng sau tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ôtô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam là 50 mg/100 ml.

Một cán bộ công an cho biết với tội danh kể trên, tài xế ôtô sẽ phải đối mặt mức án 3-10 năm tù, với tình tiết phạm tội trong tình trạng có sử dụng rượu, bia do trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.